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Факты / Украина

Оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области — ОВА

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области — ОВА

Российские войска готовятся к наступлению на Запорожье. Они собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка – Новодаровка – Малиновка.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

— Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось. В то же время украинские воины имеют значительное преимущество — они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию, — отметил он.

Иван Арефьев добавил, что Запорожье продолжает готовиться к обороне. Патрульная полиция и полиция охраны выполняют задачи по обеспечению общественного порядка.

На 61-ые сутки полномасштабной войны в Украине российский враг продолжает наступать на Востоке нашего государства. На Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по Харькову, Карасовке, Прудянке и Коробочкиному.

На Донецком и Таврическом направлениях противник из артиллерии обстреливал позиции ВСУ. Больше о ситуации на фронте смотрите на карте боевых действий в Украине.

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Фото: Depositphotos

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