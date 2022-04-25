Оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области — ОВА

Российские войска готовятся к наступлению на Запорожье. Они собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка – Новодаровка – Малиновка.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

— Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось. В то же время украинские воины имеют значительное преимущество — они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию, — отметил он.

Иван Арефьев добавил, что Запорожье продолжает готовиться к обороне. Патрульная полиция и полиция охраны выполняют задачи по обеспечению общественного порядка.

На 61-ые сутки полномасштабной войны в Украине российский враг продолжает наступать на Востоке нашего государства. На Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по Харькову, Карасовке, Прудянке и Коробочкиному.

На Донецком и Таврическом направлениях противник из артиллерии обстреливал позиции ВСУ. Больше о ситуации на фронте смотрите на карте боевых действий в Украине.