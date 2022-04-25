Россия уже два месяца ведет агрессивную войну против Украины. Кроме военных действий, оккупанты также ведут информационную войну.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. По его словам, РФ применяет операции под фальшивым флагом, когда государство-агрессор совершает определенные действия и обвиняет в них других или наоборот.

— Практически все выходные Россия наполняла инфопространство фейками о якобы намерении украинцев совершать агрессию в отношении представителей Московского патриархата на территории Украины, — отметил он.

Так, Минобороны РФ заявило о “провокациях” накануне Пасхи в Украине для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата. Офис президента якобы дал рекомендации не проводить традиционные празднования в ночь на 24 апреля.

— Никаких таких рекомендаций никто не давал. Ссылаться на неназванных собеседников — это очередной пример фальшивых вбросов, чтобы показать Украину в негативном свете, — говорит он.

Государство-агрессор со ссылкой на Минобороны распространило еще один вброс о якобы том, что в районе Одесского порта Южный украинские спецслужбы планируют провокации с применением химических веществ.

— Они сами бомбят наши предприятия, провоцируют экологические кризисы, а потом обвиняют Украину в том, что это мы планируем делать, — добавил Лещенко.

Очередная операция под фальшивым флагом — якобы сотрудники СБУ и спецслужб Великобритании готовят фейк в Лисичанске. Туда прибыли медиа, которые делать постановочные фото и видео в Буче.

— Такими вбросами россияне делают на опережение сообщения о том, что бесчинства в городах Украины таки были. Но это якобы сами украинцы убивают своих граждан, призывают иностранных журналистов и транслируют это на весь мир, — подчеркнул он.

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Кроме того, в российских соцсетях публикуют фейковое видео разговора президента Украины Владимира Зеленского и основателя компании Tesla Илона Маска. Оригинальная запись была опубликована еще в марте, однако россиянам не помешало домонтировать одну деталь в видео.

— На фейковом видео у президента на столе якобы лежит белый порошок. В то же время на оригинальном видео его нет. Это очень легко сравнить, — говорит Лещенко.

Он считает, что российской пропаганде главное сделать вброс для своей малограмотной или некритически мыслящей аудитории, которая способна поверить любому бреду.