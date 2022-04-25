Под Харьковом ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-34

Противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила в Харьковской области очередной российский самолет, бомбивший населенные пункты.
– По предварительным данным, ПВО Воздушных сил обезвредило всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34, – сообщает Воздушное командование Восток.
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины достигли в живой силе 21 900 военных.
Кроме того, украинская армия уничтожила 884 российских танка и 2 258 боевых бронированных машин, 181 самолет, 154 вертолета, 411 артсистем, 149 реактивных систем залпового огня, 69 систем ПВО и т. п.
Фото: ПСУ
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