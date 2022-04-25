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Факты / Украина

Начинаются суды над пленными, которые в 2014-м перешли на сторону РФ – Венедиктова

Валентина Летяк редактор ленты
Ірина Венедіктова

В судах начинаются национальные процессы над российскими военнопленными, придет время – будет рассмотрение и в международных судах. Но надо четко различать, что с точки зрения международного уголовного права часть из них просто военные, выполнявшие приказы командиров, а есть реальные военные преступники, заявила в эфире телемарафона генпрокурор Ирина Венедиктова.

– На сегодняшний день у нас уже начинаются живые судебные процессы. 27 апреля – в отношении Руденко и Шишканова, которые проходили службу в 36 отдельной бригаде береговой охраны АРК. В марте 2014 года они поступили на службу в страну-агрессора. 25 февраля 2022 года получили приказ отправляться в Каховку на Херсонщине, где выполняли свои обязанности в составе оккупационных войск на разных должностях, — рассказала генпрокурор.

В частности, Руденко, по ее словам, являлся начальником радиоцентра полевого узла связи, командиром взвода гаубичного артиллерийского дивизиона, а Шишканов – заместителем командира батальона по вооружению.

Венедиктова говорит, что оба попали в плен в районе города Баштанка Николаевской области.

– 22 марта воины 80 десантной штурмовой бригады ВСУ смогли подавить огнем два артдивизиона противника. Украинские десантники захватили трофейную технику, уничтожили машину с боекомплектом, командно-штабную машину, два Града и около 30 российских оккупантов. А среди пленных оказались предатели – Руденко, Шишканов некий Казаренко. Он у нас следующим идет, – подчеркнула генпрокурор.

Она также уточнила, что Руденко и Шишканова будут судить за госизмену и дезертирство.

– По новому закону это было бы пожизненно, а по старому закону – они будут за решеткой до 15 лет, – отметила Венедиктова, говоря о наказании, которое им грозит.

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Фото: Офис генпрокурора

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