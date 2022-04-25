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Факты / Мир

Рашисты подтянули в Белгородскую область дополнительные подразделения войск – Минобороны

Анастасия Гевко редактор ленты
Рашисты подтянули в Белгородскую область дополнительные подразделения войск – Минобороны

Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что рашисты сосредоточили в Белгородской области, которая граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, дополнительные подразделения своих войск.

– Оккупанты перегруппировываются, наращивают группировку ракетных войск и артиллерии с целью поддержки своих наступательных действий, – сообщил Мотузяник во время брифинга.

Он напомнил, что основной целью российских захватчиков сейчас является окружение украинских военных, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также – удержание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

– В Белгородской области России отмечено сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в восточной операционной зоне, – сказал спикер Минобороны.

Ранее украинская разведка установила, что рашисты сосредоточили в Черном море восемь носителей крылатых ракет типа Калибр.

Отмечалось, что их суммарный залп – 58 ракет.

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