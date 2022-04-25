Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия, при соблюдении которых можно будет считать войну с Российской Федерацией завершенной. Об этом он рассказал в интервью изданию CBS News.

– Если россияне покинут территорию Украины, если у нас будет гарантия безопасности от наших партнеров и возможность восстановить наше государство за счет замороженных российских активов, мы сможем сказать, что война завершена и Украина одержала победу, – сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что Мариуполь является символом “смелых украинцев, защищающих город от вторжения РФ”.

Премьер в очередной раз призвал западных партнеров содействовать в открытии зеленого коридора из Азовстали, чтобы спасти жизнь людей.

Также, по словам Шмыгаля, Украина ведет со странами Большой двадцатки и международными организациями переговоры о поддержке внутренне перемещенных лиц и беженцев.

– Самый большой вызов для мира – будущий продуктовый кризис, который Россия создает сейчас, блокируя украинские порты. Мы призываем наших партнеров не разрешить РФ это сделать, – подчеркнул Денис Шмыгаль.