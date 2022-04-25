Российская Федерация после полномасштабного вторжения в Украину стала добывать почти на 10% меньше нефти, чем до 24 февраля. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, с помощью которых измеряется сжигание газа на российских нефтяных месторождениях, пишет Insider.

Как уточняется, по данным аналитической компании OilX, в период с 1 по 19 апреля добыча нефти в России упала в среднем до 10,1 млн баррелей в день, что меньше, чем 11 млн баррелей в марте и 11,1 млн баррелей в феврале.

Снижение в период с февраля по апрель представляет собой падение на 9%.

OilX использует изображения со спутников NASA для отслеживания количества света, излучаемого нефтяными вышками, когда они сжигают избыток природного газа в процессе, известном как факельное сжигание. Меньшие световые выбросы указывают на то, что перекачивается меньше масла, и наоборот.

Напомним, США запретили импорт российских энергоресурсов в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Европейский союз, который в значительной степени зависит от российской нефти и газа, не сделал того же, хотя несколько стран, включая Германию, ведущую экономику блока, обязались постепенно отказаться от использования российской энергии.

По данным OilX, добыча нефти в России с 1 по 19 апреля была самой низкой с сентября 2020 года. Если добыча нефти в России продолжит падать нынешними темпами, средняя добыча в апреле составит около 10 млн баррелей в сутки, отмечает OilX.

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Bloomberg отмечал, что экспорт российской нефти упал на 25% за неделю до 15 апреля, а выручка от поставок сырой нефти упала до 181 млн долларов с 240 млн долларов.

По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году Россия поставляла около одной трети природного газа в ЕС и Британию. Еврокомиссия предложила сократить потребность ЕС в российском газе на две трети до конца 2022 года.

The Wall Street Journal сообщила на прошлой неделе, что Россия все чаще поставляет экспортную нефть с этикеткой “неизвестное место назначения”, чтобы скрыть происхождение нефти от покупателей, желающих продолжать вести дела с Москвой.