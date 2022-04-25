Срывы эвакуации приводят к усилению депортации мариупольцев в РФ – советник мэра

На Пасху российские оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию 149 человек, из которых 23 – дети. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, все срывы реальной эвакуации в Украину приводят к усилению депортации мариупольцев. Фактически оккупанты не скрывают своих намерений – ограничить в численности население Мариуполя и расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания.

– С самого начала мы подчеркивали, что единственная и главная цель контроля над Мариуполем – это доступ к порту как к самому глубокому на Азовском море. И обустройство там военной базы. Все это должно обслуживать ограниченное количество населения. Теперь видим тенденцию к подтверждению и реализации, – объяснил он.

Ситуация в Мариуполе остается очень сложной. 24 апреля заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь сообщил, что даже на Пасху Россия продолжала сбрасывать на Мариуполь авиационные бомбы, гатила по городу из корабельной артиллерии, стреляла из пушек и танков. Пехота пыталась штурмовать город.