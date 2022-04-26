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Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 26 апреля 2022 года

Юля Захарченко редактор ленты
потяги в Україні

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 26 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница – Хмельницкий
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:02 174/173 Винница – Запорожье-1
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 21:36 88/87 Им. Шевченко — Ковель
  • 21:57 92/91 Знаменка — Пятихатки
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 26 апреля 2022: направления и расписание рейсов

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Фото: Depositphotos

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