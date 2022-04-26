Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 26 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Хмельницкий

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 174/173 Винница – Запорожье-1

09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко

16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1

21:26 86/85 Запорожье-1 – Тернополь

21:36 88/87 Им. Шевченко — Ковель

21:57 92/91 Знаменка — Пятихатки

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.