Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 26 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева

02:00 111/112 Харьков-Пас – Львов

04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

06:30 174/173 Днепр – Запорожье-1

06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пас – Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Коломыя — Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

23:05 174/173 Винница – Запорожье-1

23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця