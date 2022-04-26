Почти 170 нацгвардейцев из ЧАЭС до сих пор в плену – Монастырский

169 бойцов Национальной гвардии Украины, охранявших Чернобыльскую АЭС, до сих пор находятся в российском плену, сообщил на брифинге в Чернобыле министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, нацгвардейцев удерживают на территории России и Беларуси, сейчас продолжаются переговоры по их обмену.

– Многие сотрудники Национальной гвардии, находившиеся на Чернобыльской атомной станции, в плену. Их увезли. Это 169 нацгвардейцев. Часть из них на территории РФ, часть – в Беларуси. Но мы ведем переговоры о том, чтобы совершить обмен, чтобы наши парни обязательно вернулись в Украину, – подчеркнул глава МВД.

Монастырский отдельно остановился на сборе доказательств и фиксации совершенных оккупантами преступлений на территории ЧАЭС.

– То, что совершили здесь российские оккупанты, безусловно, квалифицируется как военное преступление. Доказательства собираются всеми правоохранительными органами, в дальнейшем они будут переданы в украинские и международные суды. Но угроза, которая здесь не измеряется доказательствами и приговорами, она измеряется чрезмерной радиацией. Трагедия, произошедшая 36 лет назад, ни в коем случае не должна повториться, – сказал министр.