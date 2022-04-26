Российские войска 26 апреля нанесли очередной ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье.

В результате обстрелов повреждены дома мирных жителей, три человека ранены.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев.

– По факту обстрелов следователями при процессуальном руководстве окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 ст. 38 Уголовного кодекса Украины Нарушение законов и обычаев войны, – подчеркнул он.

Сегодня утром РФ также атаковала Запорожье тремя ракетами типа Калибр. Погиб электрик местного предприятия и ранен пес.

Две управляемые ракеты упали на территорию одного из запорожских предприятий. Третья разорвалась в воздухе. Инфраструктурные объекты предприятия получили повреждения и разрушения.

Related video

Накануне Арефьев сообщил, что российские войска готовятся к наступлению на Запорожье. Они собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка – Новодаровка – Малиновка.

Фото: ЗОВА