Страна-агрессор Россия уже потеряла более 22 тыс. военных в полномасштабной войне против Украины.

Такие данные потерь врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинская армия уничтожила более 900 вражеских танков и 184 самолета.

Общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 26 апреля ориентировочно составили:

• около 22 100 человек личного состава (за сутки ликвидировано еще около 200 человек);

• 918 танков (+34 за сутки);

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• 2 308 боевых бронированных машин (+50 за сутки);

• 416 артиллерийских систем (+5 за сутки);

• 149 РСЗО – реактивных систем залпового огня;

• 69 единиц средств ПВО;

• 184 самолета (+3 за сутки);

• 154 вертолета;

• 1 643 единицы автомобильной техники (+77 за сутки);

• 8 кораблей/катеров;

• 76 цистерн с ГСМ;

• 205 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4 за сутки);

• 31 единица специальной техники (+3 за сутки);

• 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Генеральный штаб ВСУ уточняет данные потерь врага.

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ, 25 апреля украинские военные ликвидировали более 70 врагов в районе Большой Александровки Херсонской области. Вместе с оккупантами был уничтожен и склад с боеприпасами.

Кроме того, за прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ поразили 10 воздушных целей армии РФ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ