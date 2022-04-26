Российские войска пытаются окружить хорошо укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– Российские войска, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в город Кременная (Луганская область) вошли войска РФ. По данным разведки, сейчас идут тяжелые бои южнее Изюма (Харьковская область), и российские войска пытаются продвинуться в направлении городов Славянск и Краматорск с севера и востока.

– Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга, — подчеркивается в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/agUoc4mRcj ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ Related video — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 26, 2022

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские захватчики обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях. Они открывают огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня.

Кроме того, оккупанты перемещают пункты управления ближе к линии боевого столкновения.

Войска РФ уже потеряла около 22,1 тыс. человек в полномасштабной войне против Украины. Украинская армия также уничтожила 918 вражеских танков, 416 артиллерийских систем, 149 РСЗО, 184 самолета, 154 вертолета и сотни единиц другой техники.

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Генеральный штаб ВСУ