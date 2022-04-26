Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 62 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Украина

Войска РФ пытаются окружить позиции ВСУ на Донбассе – британская разведка

Юлия Соколова редактор ленты
Танк РФ

Российские войска пытаются окружить хорошо укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– Российские войска, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в город Кременная (Луганская область) вошли войска РФ. По данным разведки, сейчас идут тяжелые бои южнее Изюма (Харьковская область), и российские войска пытаются продвинуться в направлении городов Славянск и Краматорск с севера и востока.

– Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга, — подчеркивается в сообщении.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские захватчики обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях. Они открывают огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня.

Кроме того, оккупанты перемещают пункты управления ближе к линии боевого столкновения.

Войска РФ уже потеряла около 22,1 тыс. человек в полномасштабной войне против Украины. Украинская армия также уничтожила 918 вражеских танков, 416 артиллерийских систем, 149 РСЗО, 184 самолета, 154 вертолета и сотни единиц другой техники.

Читайте
Враг понес значительные потери в Херсонской и Одесской областях – генштаб ВСУ

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка