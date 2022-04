Российские войска пытаются окружить хорошо укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что в город Кременная (Луганская область) вошли войска РФ. По данным разведки, сейчас идут тяжелые бои южнее Изюма (Харьковская область), и российские войска пытаются продвинуться в направлении городов Славянск и Краматорск с севера и востока.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 April 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2022