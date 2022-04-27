И речи не идет: Песков открестился от обмена Медведчука на мариупольцев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что речи о переговорах по поводу обмена арестованного в Украине по обвинению в госизмене кума Владимира Путина Виктора Медведчука на жителей и защитников осажденного Мариуполя речи не идет.

– Нет, об этом речи не идет, – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос росСМИ в среду, 27 апреля.

Напомним, СБУ задержала Виктора Медведчука, который является народным депутатом Верховной Рады от партии Оппозиционная платформа – За жизнь, 12 апреля.

Медведчуку инкриминируют государственную измену, содействие террористическим организациям и финансирование терроризма.

После задержания Медведчук обратился в президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также – к Владимиру Путину, с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Виктор Медведчук сказал, что мариупольцы находятся в заблокированном городе, а также что у них нет безопасного выхода через гуманитарные коридоры.