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Факты / Украина

Самолет, вертолет и беспилотники: сколько вражеской техники уничтожили силы ПВО 26 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

В течение 26 апреля силы противовоздушной обороны поразили не менее семи воздушных целей.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили:

  • один самолет (Су-25);
  • один вертолет (Ка-52);
  • две крылатые ракеты;
  • три беспилотника оперативно-тактического уровня (предположительно Орлан-10).

В Командовании Воздушных сил ВСУ отмечают: российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения.

– В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага.

Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, – отмечают в ведомстве Воздушных сил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

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