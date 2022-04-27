В течение 26 апреля силы противовоздушной обороны поразили не менее семи воздушных целей.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили:

один самолет (Су-25);

один вертолет (Ка-52);

две крылатые ракеты;

три беспилотника оперативно-тактического уровня (предположительно Орлан-10).

В Командовании Воздушных сил ВСУ отмечают: российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения.

– В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага. Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, – отмечают в ведомстве Воздушных сил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Related video

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ