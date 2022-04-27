В течение 26 апреля силы противовоздушной обороны поразили не менее семи воздушных целей.
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили:
- один самолет (Су-25);
- один вертолет (Ка-52);
- две крылатые ракеты;
- три беспилотника оперативно-тактического уровня (предположительно Орлан-10).
В Командовании Воздушных сил ВСУ отмечают: российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения.
– В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага.
Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, – отмечают в ведомстве Воздушных сил.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Командование Воздушных сил ВСУ
Фото: Воздушные силы ВСУ