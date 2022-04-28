Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня прошло первое заседание Конгресса местных и региональных властей во время полномасштабной войны. Он подчеркнул, что Киев ожидает от местных властей предложений по восстановлению страны.

Об этом Зеленский сказал в среду, 27 апреля, во время ежедневного брифинга.

– Обсудили комплекс вопросов, в частности – восстановление нашей страны. Уже обрабатываем все детали, для того чтобы проект послевоенного восстановления реализовался быстро и максимально эффективно. От местных властей мы ожидаем конкретных запросов и предложений, чтобы мы могли предметно говорить с нашими партнерами, с Европейским Союзом, международными донорами, – рассказал президент.

Он уточнил, что общины должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах.

– Обсудили, как и в какой последовательности строить, как организовывать выкуп готового жилья. Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами, но и решить застаревшие проблемные вопросы, проблемы, которые есть с очередями на жилье, и тому подобное. Чтобы все наши военнослужащие, спасатели и полицейские – все, кто работает на наше государство, были обеспечены собственным жильем, – резюмировал Владимир Зеленский.