Российские войска стремятся выйти на административные границы Херсонской области, поэтому на Криворожском и Николаевском направлениях возможна активизация боев.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

– Ожидается активизация боевых действий на Криворожском и Николаевском направлениях в районах Осокоровка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, а также Правдино и Таврическое соответственно. Здесь целью оккупанта является выход на административные границы Херсонской области, — подчеркнул Мотузяник.

По его словам, враг наращивает темпы наступательной операции практически по всем направлениям.

– Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. РФ готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины, – сказал он.

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