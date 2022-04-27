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Факты / Украина

На Закарпатье будут собирать данные о людях и авто, которые въехали в область

Светлана Ковбиця
На Закарпатье будут собирать данные о людях и авто, которые въехали в область

На Закарпатье собирают данные обо всех людях и транспортных средствах, которые сюда въехали. На базе областной военной администрации сегодня заработал ситуационно-аналитический центр.

Его основная задача – быстрый поиск и выявление лиц из группы риска, а также диверсантов, причастных к разведывательно-подрывной и криминальной деятельности на территории области.

— Эта уникальная и высокотехнологичная цифровая платформа позволяет получать информацию о возможных угрозах, анализировать риски и гарантировать оперативное реагирование правоохранительных органов, военных формирований, экстренных служб и других субъектов обеспечения обороны и безопасности на территории нашего региона, — сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Ситуационно-аналитический центр имеет самое современное оборудование. На всех объектах критической инфраструктуры, пунктах пропуска на границе, на вокзалах, основных транспортных артериях, при въездах и выездах на территорию Закарпатья устанавливают современные видеокамеры.

Они будут собирать данные о каждом человеке и автомобиле, которые прибыли в эту область или проезжают транзитом. Информация поступает в Ситуационно-аналитический центр. Здесь специальный модуль распознавания лица автоматически идентифицирует человека и анализирует транспортные средства.

В центре работают аналитики правоохранительных органов, военных формирований и экстренных служб. Мощная система хранения данных позволит силовикам более качественно и детально проводить криминальный анализ и создавать необходимые картотеки. Благодаря этому появится возможность более эффективно осуществлять оперативные и контрразведывательные мероприятия и усилить безопасность Закарпатья.

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Фото: Нацполиция

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