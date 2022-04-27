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Факты / Мир

Подрыв моста в Одесской области: Укрзализныця ограничила маршрут поездов

Анастасія Дячкіна
Подрыв моста в Одесской области: Укрзализныця ограничила маршрут поездов

Укрзализныця сообщила, что решила ограничить маршрут поездов по Одесской области, где ранним утром 27 апреля повторно обстреляли мост через Днестровский лиман, что привело к разрушениям.

Как уточняется, с 27 апреля пригородные поезда будут следовать в сообщении Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса. 

Тем временем на участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут.

Напомним, впервые российские захватчики атаковали ракетами мост через Днестровский лиман 26 апреля в 12.36.

Из соображений безопасности движение по мосту перекрыли, а водителей попросили выбрать альтернативные маршруты движения.

На прошлой неделе, 23 апреля, российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря.

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