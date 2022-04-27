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Факты / Украина

Вернулся в Украину с оккупантами: изменившего Родине в 2014 году экс-военного осудили на 14 лет

Анастасия Гевко редактор ленты
Вернулся в Украину с оккупантами: изменившего Родине в 2014 году экс-военного осудили на 14 лет

В Новой Каховке Херсонской области взяли в плен бывшего военнослужащего ВСУ, который изменил Родине в 2014 году и теперь вернулся в Украину с армией оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

– По публичному обвинению Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере судом признан виновным в государственной измене и дезертирстве бывший военнослужащий ВСУ, взятый в плен в составе вооруженных сил РФ (ст. 408, ст. 111 УК Украины). Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, – говорится в сообщении в среду, 27 апреля.

Как уточняется, бывший украинский военнослужащий в 2014 году предал присягу, отказавшись выполнить приказ о передислокации воинской части с Крымского полуострова и вступил на службу в вооруженные силы государства-агрессора.

Через восемь лет, 25 февраля 2022 года, бывший защитник государства вернулся на неоккупированную территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в город Новая Каховка Херсонской области.

Сообщается также, что его и еще двоих бывших украинских военных взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, который потерпел поражение от украинских десантников в Николаевской области.

По второму бывшему военному суд продолжается, стороны перешли к дебатам, по третьему – разбирательство пока не назначено.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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