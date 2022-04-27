РФ перебросила из Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы.

Наращивает группировку войск на Слобожанском направлении Россия силами 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.

Между тем, в районах населенных пунктов Белгородской области РФ, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, развернуты два ракетных дивизиона оперативного тактического комплекса Искандер-М.

Также, чтобы доукомплектовать техникой подразделения, понесшие потери во время боевых действий, РФ снимает с хранения технику, которая находится на складах и базах военных округов.

Транспортируют ее в Украину россияне, как правило, железнодорожным транспортом, отмечают в Генштабе ВСУ.

О том, что Россия перебрасывает и сосредотачивает дополнительные подразделения в Белгородской области, в Генеральном штабе ВСУ сообщали еще 24 апреля.

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Тогда же была обнародована информация о том, что РФ развернула в 60 км от государственной границы Украины пусковые установки оперативно-тактического комплекса Искандер-М.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ