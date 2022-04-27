Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 63 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Украина

РФ перебросила в Изюм две БТГ – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты
РФ перебросила в Изюм две БТГ – Генштаб ВСУ

РФ перебросила из Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы.

Наращивает группировку войск на Слобожанском направлении Россия силами 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.

Между тем, в районах населенных пунктов Белгородской области РФ, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, развернуты два ракетных дивизиона оперативного тактического комплекса Искандер-М.

Также, чтобы доукомплектовать техникой подразделения, понесшие потери во время боевых действий, РФ снимает с хранения технику, которая находится на складах и базах военных округов.

Транспортируют ее в Украину россияне, как правило, железнодорожным транспортом, отмечают в Генштабе ВСУ.

О том, что Россия перебрасывает и сосредотачивает дополнительные подразделения в Белгородской области, в Генеральном штабе ВСУ сообщали еще 24 апреля.

Related video

Тогда же была обнародована информация о том, что РФ развернула в 60 км от государственной границы Украины пусковые установки оперативно-тактического комплекса Искандер-М.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка