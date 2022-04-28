Россия начинает платить за войну — Подоляк о взрывах на складах в РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Єдиних новин отметил, что интенсивность войны очень велика и дальше в России будут расти панические настроения, будет увеличиваться количество конфликтных ситуаций и взрывов на складах РФ.

— Безусловно, интенсивность конфликта с Россией будет стремительно расти и это будет отражаться на приграничных районах России. Там будут расти панические настроения, появятся конфликтные ситуации, будут взрываться склады и это будет только усугубляться. И интенсивность демилитаризации, скажем так, РФ особенно в приграничных районах в следующие недели будет только расти. И это будет вызывать у россиян вопрос, что мы делаем в Украине, почему мы там два месяца убиваем людей так массово и какую цену мы готовы за это заплатить. И эти склады, которые будут взрываться, эти топливные базы, это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну, — заявил Подоляк.

Напомним, что в последнее время в областях России, а именно в Белгородской, Воронежской и Курской областях взрываются склады. В ночь на 27 апреля вблизи села Старая Нелидовка Белгородской области в России загорелся склад с боеприпасами.