Российские вооруженные силы продолжают наращивать темпы наступательной операции на территорию Украины.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

– Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Основной целью остается установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной республики Крым. Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям агрессор оказывает интенсивное огненное влияние, – подчеркнул он.

Александр Мотузяник добавил, что наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

– Оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам на территории всей Украины, – заявил спикер Минобороны.

По его словам, оперативно-тактическая авиация воздушно-космических сил вооруженных сил РФ выполнила 138 самолето-вылетов, из них не менее 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.