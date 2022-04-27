С начала полномасштабной войны против Украины общие боевые потери России составляют уже около 22 400 человек личного состава.

За сутки украинские защитники уничтожили еще 300 российских оккупантов. Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также Россия в войне против Украины потеряла уже 939 танков (+21 за сутки) и 2 342 боевые бронированные машины (+34 за сутки).

Другие боевые потери РФ:

артиллерийские системы – 421 (+5);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 149;

средства ПВО – 71 (+2);

самолеты – 185 (+1);

вертолеты – 155 (+1);

автомобильная техника – 1 666 (+23);

корабли/катера – 8;

цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2);

специальная техника – 31;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе ВСУ уточнили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 63-е сутки. Вражеские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне с целью захвата Донецкой и Луганской областей и установления сухопутного коридора в оккупированный Крым.

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По данным Генштаба ВСУ, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Больше ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.