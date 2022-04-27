С начала полномасштабной войны против Украины общие боевые потери России составляют уже около 22 400 человек личного состава.
За сутки украинские защитники уничтожили еще 300 российских оккупантов. Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Также Россия в войне против Украины потеряла уже 939 танков (+21 за сутки) и 2 342 боевые бронированные машины (+34 за сутки).
Другие боевые потери РФ:
- артиллерийские системы – 421 (+5);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 149;
- средства ПВО – 71 (+2);
- самолеты – 185 (+1);
- вертолеты – 155 (+1);
- автомобильная техника – 1 666 (+23);
- корабли/катера – 8;
- цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2);
- специальная техника – 31;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе ВСУ уточнили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 63-е сутки. Вражеские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне с целью захвата Донецкой и Луганской областей и установления сухопутного коридора в оккупированный Крым.
По данным Генштаба ВСУ, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
Больше ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.