Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 63 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Украина

Еще 300 уничтоженных оккупантов за сутки: Генштаб назвал обновленные потери РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Еще 300 уничтоженных оккупантов за сутки: Генштаб назвал обновленные потери РФ

С начала полномасштабной войны против Украины общие боевые потери России составляют уже около 22 400 человек личного состава.

За сутки украинские защитники уничтожили еще 300 российских оккупантов. Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также Россия в войне против Украины потеряла уже 939 танков (+21 за сутки) и 2 342 боевые бронированные машины (+34 за сутки).

Другие боевые потери РФ:

  • артиллерийские системы – 421 (+5);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 149;
  • средства ПВО – 71 (+2);
  • самолеты – 185 (+1);
  • вертолеты – 155 (+1);
  • автомобильная техника – 1 666 (+23);
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2);
  • специальная техника – 31;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе ВСУ уточнили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 63-е сутки. Вражеские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне с целью захвата Донецкой и Луганской областей и установления  сухопутного коридора  в оккупированный Крым.

Related video

По данным Генштаба ВСУ, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Больше ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка