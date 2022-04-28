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Факты / Украина

Нужно уточнить: Арестович сообщил о возможном уничтожении еще одного корабля РФ

Илья Нежигай редактор ленты
Нужно уточнить: Арестович сообщил о возможном уничтожении еще одного корабля РФ

Захватнические войска РФ сконцентрируются в своих атаках на направлениях зоны ООС Мариуполя.

Об этом на вечернем брифинге 27 апреля сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— Наши войска проводят стратегически оборонительную операцию. Главные направления сосредоточения усилий российских захватчиков – это зона ООС в направлении Славянска, Краматорска. Это Мариуполь, где они продолжают пытаться уничтожить наших защитников на Азовстали, но это им не удается, — сказал он.

Он добавил, что оккупанты пытаются выйти на границу Херсонской области, но этого врагу не удастся достичь.

— Благодаря хорошему сочетанию разведывательных средств, авиации и артиллерии мы наносим ловкие и очень удачные удары по местам скопления противника, его командным пунктам, составам боеприпасов, что позволяет срывать темпы наступления, замедлять и останавливать на некоторых участках… На Гуляйпольском направлении враг значительно замедлил продвижение, на некоторых участках не продвигается, – рассказал Алексей Арестович.

Он сообщил, что минувшей ночью потери врага могут включать в себя уже девять вражеских кораблей и катеров, но эту информацию нужно уточнить.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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