В Северодонецке Луганской области священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.

Факт общения священника с представителями незаконных вооруженных формирований правоохранители обнаружили 26 апреля.

В мобильном телефоне представителя УПЦ МП нашли сообщения, адресованные захватчикам.

Мужчина извещал оккупантов о численности, дислокации и вооружении военных Вооруженных сил Украины.

Тем временем в Бахмуте Донецкой области за передачу оккупантам информации о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ арестовали супругов.

Пару взяли под стражу без альтернативы внесения залога.

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Источник: Сергей Гайдай