В Северодонецке Луганской области священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.
Факт общения священника с представителями незаконных вооруженных формирований правоохранители обнаружили 26 апреля.
В мобильном телефоне представителя УПЦ МП нашли сообщения, адресованные захватчикам.
Мужчина извещал оккупантов о численности, дислокации и вооружении военных Вооруженных сил Украины.
Тем временем в Бахмуте Донецкой области за передачу оккупантам информации о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ арестовали супругов.
Пару взяли под стражу без альтернативы внесения залога.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-и сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай