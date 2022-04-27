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Факты / Украина

В Северодонецке священник передавал врагу информацию о ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты
В Северодонецке священник передавал врагу информацию о ВСУ

В Северодонецке Луганской области священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.

Факт общения священника с представителями незаконных вооруженных формирований правоохранители обнаружили 26 апреля.

В мобильном телефоне представителя УПЦ МП нашли сообщения, адресованные захватчикам.

Мужчина извещал оккупантов о численности, дислокации и вооружении военных Вооруженных сил Украины.

Тем временем в Бахмуте Донецкой области за передачу оккупантам информации о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ арестовали супругов.

Пару взяли под стражу без альтернативы внесения залога.

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Источник: Сергей Гайдай

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Фото: Depositphotos

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