На 64-е сутки полномасштабной войны в Украине Россия наращивает темпы наступательной операции.

Интенсивные обстрелы врага продолжаются почти по всем направлениям. Наибольшая активность России наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 28.04.2022

На Слобожанском направлении группировка врага продолжает наносить удары и обстреливает из артиллерии Харьков.

РФ пытается наступать на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

Наступательные группировки Россия усилила подразделениями десантников и около полутысячей единиц техники.

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Окружить группировку войск Сил обороны захватчики пытаются на Донецком направлении.

Чтобы достичь этой цели, враг, улучшив тактическое положение, пытается наступать в сторону города Лиман и готовится к форсированию реки Северский Донец.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 64-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW