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Факты / Украина

Компания Антонов предупредила о фейковом сайте для сбора денег на восстановление Мрии

Анастасия Гевко редактор ленты
Компания Антонов предупредила о фейковом сайте для сбора денег на восстановление Мрии

В компании Антонов предупреждают о том, что в интернете появился фейковый сбор средств на восстановление разрушенного российскими агрессорами самолета АН-225 (Мрия).

– К сведению СМИ! В сети интернет на странице an225nft.com (созданной компанией AMEDIA.UA) начался фейковый сбор средств на восстановление самолета АН-225. Прикрываясь благородной миссией, неизвестная компания собирает деньги, использование которых невозможно проследить. Более того, по ссылкам на сайте указывают разные направления направления средств: в первом – на строительство Мрии, во втором – на нужды ВСУ, – сообщается в официальном заявлении компании, опубликованном на ее странице в Facebook 28 апреля.

В ГП Антонов официально сообщили, что сообщение об этом сборе средств создали и разместили без согласования с ними.

– Предприятие не предоставляло полномочия указанной компании на сбор средств для восстановления АН-225. Те средства, которые уже поступили на счет предприятия, будут использованы исключительно для реализации проекта восстановления Мрии, – сказано в заявлении.

В Антонове уточнили, что выступают за прозрачность процесса привлечения инвестиций, а потому разрабатывают официальный сайт по реквизитам, где каждый сможет увидеть, сколько средств привлечено на восстановление крупнейшего в мире транспортного самолета. 

– На этом же ресурсе будет размещен отчет об использовании поступлений. Об открытии этого сайта будет сообщено официально. Не доверяйте неизвестным компаниям! Следите за официальными сообщениями ДК Укроборонпром и ГП Антонов по поводу развития программы восстановления АН-225. Победим и построим Мрию вместе! – резюмировали в Антонове.

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