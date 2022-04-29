Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в Донецкой области из-за авиаракетного удара Российской Федерации умерло три мирных жителя. Еще четверо, по его словам, получили ранения.

Об этом в четверг, 28 апреля, он сообщил на своем канале в Telegram.

– Россия убивает гражданских! 28 апреля авиаракетным ударом по Нью-Йорку россияне убили 3 мирных жителей Донбасса, и еще 3 ранили. Еще один человек ранен в Марьинке. Это очередное военное преступление россиян на нашей земле, и за каждое им придется понести ответственность! – подчеркнул Павел Кириленко.

Также глава ОВА сообщил, что всего от рук россиян после начала полномасштабного вторжения только в Донецкой области погибло по меньшей мере 278 человек – и это без учета Мариуполя и Волновахи, где “счет жертв идет на тысячи”.

Фото: Павел Кириленко Facebook