Предоставленное оружие не закроет небо над Украиной – командующий Воздушными силами

Чтобы самостоятельно закрыть небо над Украиной, Воздушным силам необходимы современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса, а также истребители.

Об этом заявил в видеообращении командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, одних ПЗРК Stinger и Starstreak недостаточно, поскольку эти переносные комплексы малого радиуса действия предназначены для уничтожения маловысотных целей, в частности, вертолетов. Ими невозможно достать бомбардировщики, летающие на высоте 8 и более километров.

– Нам нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства. Также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны страны. Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной, – сказал Олещук.

В то же время командующий Воздушными силами Украины поблагодарил за гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, санкционное давление на РФ и уже предоставленное оружие.

Однако, по его словам, этого недостаточно для победы.

– Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня, – добавил он.

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За последние сутки украинская армия уничтожила еще два вражеских самолета, восемь БПЛА оперативно-тактического уровня и одну систему ПВО врага.

Фото: Повітряні сили ЗСУ