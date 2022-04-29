Россия пытается создать определенную иллюзию поддержки международного сообщества – Лещенко

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что Россия пытается создать определенную иллюзию поддержки или хотя бы оправдания своих действий со стороны представителей международного сообщества, выискивая для этого все больше имен иностранного происхождения.

Например, РФ приобщила к этому режиссера Оливера Стоуна, который в последние десятилетия является сторонником теории заговора и поддерживает российский нарратив в информационном пространстве. В частности, вышло сообщение в российских СМИ, что Стоун считает украинский конфликт американской историей, а Украину – частью плана США.

— Это повторение логических информационных пропагандистских рамок, транслируемых Россией через разных говорящих голов. В том, что Стоун приобщился к этому хору выступающих, нет ничего удивительного. Учитывая его связи с самой Россией, да и с кумом Путина Медведчуком. В частности, Стоун снял фильм, который называется Нерассказанная история Украины, главными героями которого были сам Медведчук, его жена и Путин. Эта лента была представлена ​​на разных фестивалях и, по сообщениям лживых СМИ, получила награды. На самом деле, никаких выдающихся наград не было, — говорит Лещенко.

Другим инструментом русской пропаганды стал спикер Вальдемар Гердт, которого РФ именует бывшим депутатом бундестага. Он также распространяет теорию заговора и дал свою оценку поставке оружия со стороны западных союзников в Украину, как будто это все идет от проплаченных людей американского финансиста Джорджа Сороса.

Кто это такой Вальдемар Гердт, который на российскую аудиторию выглядит релевантным спикером? Это человек, имеющий советское происхождение, он родился в Советском Союзе, в Казахстанской ССР, служил в рядах советской армии, был первым секретарем комсомола в Казахстане, руководителем колхоза в Казахстане, а в 1993 году переехал в Германию, где и стал депутатом на один срок. Он активный сторонник режима Лукашенко в Беларуси и активно выступал в немецком парламенте за признание аннексии Крыма.

– Поэтому не удивительно, что появился еще один рупор российской пропаганды, но им оказался не типичный европейский политик, а человек советского происхождения, – говорит Лещенко.

Еще один вброс российской пропаганды произошел на Telegram-каналах. На видео, которое распространяла Worg-gonza, есть интервью вроде бы российских журналистов и военных, где они показывают вроде бы подбитый украинский танк.

— Наверное, это интервью было рассчитано на радиослушателей, ведь на видео четко видно, что у этого якобы украинского танка со всех сторон есть свастика Z, которая является символом российской агрессии во время войны, — сообщает советник.

Еще одно российское лживое СМИ RT вбросило в соцсеть интервью вроде бы с жительницей Мариуполя, рассказывающей о националистах, которые уничтожают этот город, что не Россия стирает этот город с лица земли, а именно украинские воины.

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– Кто же является источником этого вброса? Какая-то жительница Мариуполя, по крайней мере, она так себя называет, Наталья, которая сидит на лавочке. Не известно, живет ли она в Мариуполе, актриса из России, или вообще не является это постановкой. Но через нее производится вброс на миллионную аудиторию RT в телеграмме, на ТВ о том, что якобы Украина совершает эту агрессию в Мариуполе. Эта женщина, рассказывая о зверствах “националистов”, жалуется на то, что ее заставляли говорить на украинском языке, тогда как Мариуполь всегда общался на русском. Хотя интервью она дает именно на украинском. То есть отсутствует даже логика, – информирует Лещенко.

Российская пропаганда опубликовала видео, в том числе на государственном ресурсе РИА Новости, где показала разрушенный театр в Мариуполе, при этом традиционно сказала, что здание было уничтожено националистами Азова.

На пропагандистском ресурсе Kotsnews сделали вброс, что Украина собирается сфабриковать обстрелы российскими войсками Лисичанска, а затем обвинять саму Россию в этом.