Апрель, 28 в 10:33

За прошедшие сутки российские войска потеряли в полномасштабной войне в Украине еще 400 человек личного состава и более 30 танков.

Такие данные потерь врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинская армия за сутки уничтожила еще два вражеских самолета, 47 боевых бронированных машин и 10 артиллерийских систем врага.

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Общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 28 апреля ориентировочно составили:

• личного состава – ликвидировано около 22 800 человек (+400 за сутки);

• танков – 970 единиц (+31 за сутки);

• боевых бронированных машин – 2 389 единиц (+47 за сутки);

• артиллерийских систем – 431 единица (+10 за сутки);

• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 151 единица (+2 за сутки);

• средства ПВО – 72 единицы (+1 за сутки);

• самолетов – 187 (+2 за сутки);

• вертолетов – 155 единиц;

• автомобильной техники – 1 688 единиц (+22 за сутки);

• корабли/катера – 8 единиц;

• цистерн с ГСМ – 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8 за сутки);

• специальная техника – 31 единица;

• пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе уточнили, что наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Запорожском и Изюмском направлениях. Данные потери войск РФ уточняются.

По информации Генерального штаба ВСУ, на 64-е сутки полномасштабной войны в Украине основные усилия РФ сосредотачивает именно на Изюмском направлении. Страна-агрессор дополнительно переместили в Изюм Харьковской области подразделения воздушно-десантных войск, а также около 500 единиц техники.

В то же время российские захватчики безуспешно пытались улучшить свои позиции в сторону Николаева.

Источник: Генеральный штаб ВСУ