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Факты / Украина

Из Азовстали надеются эвакуировать гражданских, ракетные удары по городам продолжаются: ситуация в регионах

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Из Азовстали надеются эвакуировать гражданских, ракетные удары по городам продолжаются: ситуация в регионах

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасчине, Полтавщине, Сумщине и Черниговщине.

Между тем на Днепропетровщине ночь прошла спокойно, но утром враг из Градов обстрелял два села на границе с Херсонщиной. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Киевской области вечером 28 апреля во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Фастовской общины. Ранены два человека, пожар на месте локализован.

В Хмельницкой области вечером во время воздушной тревоги произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района. Обошлось без жертв.

Ночью продолжались обстрелы жилых районов Харькова из артиллерии и реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, пострадавших нет. В течение суток окуппанты непрерывно обстреливали Харьковский район, населенные пункты Покотиловка, Хролы, Котряри.

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В Луганской области ситуация остается напряженной. За сутки зафиксированы обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Горского, Приволья. В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек. Погибших среди гражданских нет.

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В Донецкой области вся линия фронта под обстрелами. Грады, артиллерия, минометы, авиация, ракеты. Вечером был ракетный удар по окрестностям Краматорска. В Мариуполе ситуация без изменений. Но на сегодняшний день планируется операция по выводу из завода Азовсталь гражданских.

В Херсонской области были слышны взрывы и обстрелы. Враг пытается взять под контроль населенные пункты, прибегает к угрозам и похищениям. На территории области сложная и напряженная ситуация.

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Фото: Минобороны

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