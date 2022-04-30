Маляр рассказала, насколько оккупанты вооружены ракетами и химическим оружием

Россия продолжает хаотичные ракетные обстрелы населенных пунктов Украины, однако, несмотря на нехватку иностранных комплектующих, у врага достаточно ракетных запасов, чтобы продолжать обстрелы.

Об этом вечером 29 апреля в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она добавила, что РФ сбросила на территорию Украины уже почти 2 тыс. ракет, и для пополнения арсенала таким же количеством понадобится несколько лет непрерывного производства.

– Кроме того, что есть определенные запасы (ракет. – Ред.), нужно понимать, что у них работает еще производство, и они эти запасы пополняют. Они нуждаются в комплектующих из-за границы. Но по состоянию на сегодняшний день у них еще есть на несколько месяцев запасы тех комплектующих, которые были куплены ранее. Поэтому нужно понимать, что даже то, что они сейчас используют, еще небольшую часть успеют пополнить, – рассказала Анна Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что РФ долгие годы накапливала арсенал разного оружия, в том числе и химического.

– Мы говорим не только о дальних ракетах наземного, воздушного и морского базирования. Но есть применение и для других видов – скажем, химическое оружие. Это не секрет, мы много раз говорили, что русская армия в том числе использует и экспериментальные образцы оружия или испытывает их в боевых действиях на территории нашего государства. Поэтому они фактически используют весь спектр, который у них есть, – добавила Анна Маляр.