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Факты / Украина

Международные партнеры предлагали Украине передать Запорожскую АЭС под контроль РФ — Зеленский

Маліновська Ангеліна
Запорізька АЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине предлагали передать под технический контроль России Запорожскую АЭС и это делали  “наши международные партнеры”.

— Нам предлагали передать АЭС под руководство России, и предлагали, к сожалению, наши некоторые международные партнеры. Мы отказались, — сказал он в пятницу в ходе встречи с польскими журналистами.

Зеленский заявил, что в ходе оккупации станции российскими войсками “они стреляли по ядерным блокам”.

— Сначала МАГАТЭ сказала, что там никаких попаданий не было. Это было неправда. Мы нашли, они попали по ядерному блоку, — говорит Зеленский.

Кроме того президент Украины добавил, что сейчас “часть АЭС оккупирована российским военными. Технические специалисты наши”. Но в техническом плане ситуация остается под контролем Украины, ожидается разблокирования АЭС.

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Зеленский заметил, что россияне доставили на станцию технических специалистов Росатома.

— Мы знаем, что они хотят уехать, потому что они не знают многих вещей. Оборудование там современное, а они видели эту АЭС много лет назад. Они под разными предлогами пробовали выезжать, они не очень хотят там быть, — сообщает глава государства.

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