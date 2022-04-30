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Факты / Украина

В Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение — Зеленский

Илья Нежигай редактор ленты
В Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение — Зеленский

После отступления российских захватчиков с территории Киевской области в конце марта – начале апреля, под Киевом было обнаружено еще одно массовое захоронение. Всего в Киевской области насчитывается около 900 погибших.

Об этом в разговоре с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти – я имею в виду, нельзя привлечь (к ответственности, – Ред.) за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели. Тем не менее они же забирают следы (преступлений, – Ред.): передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы. При этом они (следователи – Ред.) ищут и находят. Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях, – Ред.), снова нашли могилу 900 человек в Киевской области. 900 человек!, — сказал президент.

Он добавил, что никто не знает точно, сколько погибших.

Для этого будет происходить следствие и перепись населения, что поможет выявить погибших и пропавших без вести.

Впоследствии спикер Офиса президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам уточнил, что 29 апреля действительно нашли еще одно массовое захоронение в Киевской области. Однако, говоря о 900 погибших, президент Зеленский имел в виду общее количество найденных тел в Киевской области, уточнил Никифоров.

Напомним, спутниковые снимки помогли обнаружить уже три массовых захоронения под Мариуполем, где речь идет о сотнях погибших.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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