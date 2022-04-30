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Факты / Украина

Оккупанты используют режим тишины, чтобы продвинуться вперед: Азов о ситуации в Мариуполе

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оккупанты используют режим тишины, чтобы продвинуться вперед: Азов о ситуации в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников в Мариуполе, а режим тишины используют для того, чтобы продвинуться вперед.

Об этом вечером 29 апреля в эфире национального телемарафона сообщил заместитель командира полка спецназа Нацгвардии Азов Святослав Паламар (Калина).

— На сегодняшний день они пытались использовать режим тишины, чтобы продвинуться вперед, чтобы пробить наши оборонные рубежи, идут попытки штурма. Их попытки по состоянию на сегодняшний день неудачны. Наши ребята отражают эти атаки, – сказал он.

Святослав Паламар также подтвердил, что обстрелы Мариуполя не прекращаются ни днем, ни ночью. Рашисты устраивают авиаудары и бомбардировки, после чего подключается корабельная артиллерия.

— Тогда, когда умолкает корабельная артиллерия, снова начинают летать самолеты, сбрасывают бомбы — и так целую ночь, — рассказал заместитель командира полка Азов.

Кроме этого, критическим разрушениям уже двое суток подвергается военный полевой госпиталь. За это время некоторые раненые уже скончались, а среди пострадавших есть и медики.

— Туда уже двое суток наносятся авиаудары, засыпали операционную комнату, где хранился операционный инструмент. Это большая проблема, очень много контуженных среди раненых. Среди раненых также есть двухсотые, есть раненые среди работников госпиталя, — отметил Святослав Паламар.

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