Послание Гутерриша украинцам: ООН удвоит усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий

Организация Объединенных Наций удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий в Украине.

Об этом на своей официальной странице в Twitter заявил Генеральный секретарь ООН Анторниу Гутерриш после визита в Киев.

— Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание к нему простое: мы не сдадимся. ООН удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий. В этой войне, как и во всех войнах, гражданские лица всегда платят высокую цену, – отметил Генсек.

Напомним, что вчера, 28 апреля, во время визита Антониу Гутерреша в Киев Россия нанесла ракетный удар по столице.

Источник: Анторниу Гутерриш