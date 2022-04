Российские захватчики готовятся возобновить наступление на Херсонщине – ISW

Исследователи из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке по итогам 28 апреля сообщили, что российские захватчики, атакующие к юго-востоку от Изюма, к западу от Кременной и Попасной и к северу от Донецка, скорее всего, будут иметь устойчивый, но чисто тактический успех против украинских защитников.

Там вновь повторили прогноз насчет того, что рашисты пытаются заморить голодом оставшихся защитников металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе, а потому они не будут позволять провести успешную эвакуацию оттуда.

Отмечается также, что российские силы могут провести “дорогостоящее” в аспекте потерь нападение на оставшихся украинских защитников, чтобы заявить о пропагандистской победе.

Кроме того, исследователи ожидают, что оккупанты готовятся к возобновлению наступательных операций по захвату всей Херсонской области в ближайшие дни.

Сообщается, что в Приднестровье или вокруг него Россия может продолжить свои атаки под чужим флагом — предпринять шаги, чтобы спровоцировать более серьезный кризис в Молдове и регионе в целом.

Исследователи оценили, что переброс главы российского Генштаба Валерия Герасимова для личного командования наступлением на изюмском направлении не решит проблемы России с командованием и управлением и, вероятно, ограничит сферу контроля.

В то же время, как сообщается, назначение старшего генерала России для командования тактическими операциями указывает как на важность наступления на Изюм для войны России в Украине, так и на нарушение обычной цепочки командования российских вооруженных сил.

По оценкам ISW, основное усилие РФ направила на Восточную Украину. При этом первое вспомогательное усилие – на Изюм и Харьков, второе поддерживающее усилие – южная ось, а третье – на Сумы и северо-восток Украины.

– Российские и прокси-силы, скорее всего, будут продолжать устойчивые наступательные операции в течение мая и, возможно, дольше. Хотя Кремль по-прежнему, вероятно, попытается заявить о какой-то победе 9 мая, – отметили аналитики.

Россияне в Белгороде продолжают перегруппировку своих подкреплений и оперативно-тактических ракетных комплексов. В Генштабе Украины утверждают, что в Белгородской области действует до пяти соединений баллистических ракет Искандер-М.

Тем временем поврежденные российские воздушно-десантные части на Изюмском фронте возвращаются в Белгород для переоборудования, а части 29 общевойсковой армии переброшены в неустановленное место в Харьковской области.

На Херсонщине российские войска провели несколько локальных успешных атак в сторону Николаева.

– Российские войска захватили окраины Таврийского и провели штурмы близлежащих населенных пунктов Новая Зоря и Александровка на пути к Николаеву. Их силы, вероятно, намерены захватить западную границу Херсонской области и угрожать Николаеву, но вряд ли смогут возобновить штурм города в ближайшем будущем. Украинские силы отразили все российские атаки на север в сторону Кривого Рога за последние 24 часа, – говорится в материале.

Исследователи считают, что российские власти, вероятно, намерены создать в Херсоне некую форму марионеточной республики, и могут попытаться смягчить протесты и сопротивление жителей.