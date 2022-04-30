В направлении Изюма на Харьковщине оккупанты “притормозили” наступление — Арестович

Российские регулярные войска “притормозили” наступление в районе населенного пункта Изюм Харьковской области.

Об этом в одном из интервью заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он уточнил, что на это у оккупантов может быть несколько причин.

— Первый вариант – они спасаются, второй – они просто устали и не наступают. Но да, пока не наступают, — отметил Алексей Арестович.

Напомним, 28 апреля стало известно о том, что именно на Изюмском направлении РФ сосредоточены основные военные силы; при этом оккупанты переместили около 500 единиц своей техники и подразделения воздушно-десантных войск.

По данным Генштаба ВС Украины, враг пытается идти в наступление на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышуваха.