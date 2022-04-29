Во временно оккупированном поселке городского типа Новоайдар (Луганская область) 25 апреля пропал местный коллаборант Павел Шароградский.

Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и ранениями на теле. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Павел Шароградский до начала полномасштабного российского вторжения был “профессиональным общественным деятелем”. Некоторое время занимал должность директора коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр Спорт для всех и основателя общественной организации Новоайдарская сечь.

Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлял себя как высокообеспеченного человека. После оккупации Новоайдара он предложил оккупантам свои услуги: предоставлял информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

Павла Шароградского похитили из помещения Щастинской райгосадминистрации, где он участвовал в так называемом совещании с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ. В отношении Павла Шароградского было возбуждено уголовное дело о государственной измене.