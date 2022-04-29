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Факты / Украина

Войска РФ за сутки потеряли в Украине еще 200 человек и 16 танков – Генштаб ВСУ

Юлия Соколова редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За прошедшие сутки российские войска потеряли во время боевых действий в Украине еще около 200 человек личного состава и 16 танков.

Об этом свидетельствуют данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинская армия уничтожила за сутки еще два самолета и 29 боевых бронированных машин врага.

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне в Украине с 24 февраля по 29 апреля ориентировочно составили:

• личного состава – ликвидировано около 23 тыс. человек (+200 за сутки);

• танков – 986 единиц (+16 за сутки);

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• боевых бронированных машин – 2 418 единиц (+29 за сутки);

• артиллерийских систем – 435 единиц (+4 за сутки);

• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 151 единица;

• средства ПВО – 73 единицы (+1 за сутки);

• самолетов – 189 (+2 за сутки);

• вертолетов – 155;

• автомобильной техники – 1 695 единиц (+7 за сутки);

• корабли/катера – 8 единиц;

• цистерн с ГСМ – 76 единиц;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14 за сутки);

• специальная техника – 31 единица;

• пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

По данным Генерального штаба, наибольшие потери враг понес на Изюмском направлении. Данные потери войск РФ уточняются.

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