За прошедшие сутки российские войска потеряли во время боевых действий в Украине еще около 200 человек личного состава и 16 танков.
Об этом свидетельствуют данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.
Кроме того, украинская армия уничтожила за сутки еще два самолета и 29 боевых бронированных машин врага.
Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне в Украине с 24 февраля по 29 апреля ориентировочно составили:
• личного состава – ликвидировано около 23 тыс. человек (+200 за сутки);
• танков – 986 единиц (+16 за сутки);
• боевых бронированных машин – 2 418 единиц (+29 за сутки);
• артиллерийских систем – 435 единиц (+4 за сутки);
• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 151 единица;
• средства ПВО – 73 единицы (+1 за сутки);
• самолетов – 189 (+2 за сутки);
• вертолетов – 155;
• автомобильной техники – 1 695 единиц (+7 за сутки);
• корабли/катера – 8 единиц;
• цистерн с ГСМ – 76 единиц;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14 за сутки);
• специальная техника – 31 единица;
• пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
По данным Генерального штаба, наибольшие потери враг понес на Изюмском направлении. Данные потери войск РФ уточняются.