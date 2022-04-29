Поскольку страна-агрессор Россия не отказалась от цели захватить Киев, военное руководство разработало новый план обороны столицы Украины.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона начальник штаба Киевской военной администрации, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

– Исходя из того, что противник от цели захватить столицу не отказался, военным руководством осуществляется подготовка к обороне. Разработан новый план обороны, поставлены задачи войскам. В настоящее время осуществляется инженерное оборудование рубежей, районов и позиций, — подчеркнул Корнийчук.

Он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день в Киеве не снимают блокпосты, но инженерные заграждения в столице перемещают с проезжей части, чтобы не создавать пробок для транспорта.

– Мы сегодня не снимаем блокпосты, а занимаемся боевой подготовкой, – отметил Корнийчук.

Он добавил, что хотя сейчас непосредственной угрозы захвата Киева нет, но в общем угроза для города не исчезла. Подтверждением этому являются вчерашние ракетные удары по столице. По словам Корнийчука, в условиях войны постоянно остается угроза нанесения врагом авиационно-ракетных ударов. А учитывая последние события и риторику путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза возросла.

В связи с этим генерал отметил, что в Киевской городской военной администрации пока не рекомендуют людям возвращаться в столицу.

– Пока сохраняется опасность, мы не рекомендуем жителям возвращаться в столицу… Сегодня мы просим киевлян набраться терпения, мужества, и тем, кто может проживать за пределами города, воздержаться от возвращения в Киев, — заявил Корнийчук.

Он уточнил, что особенно это касается женщин с маленькими детьми, пожилых людей, студентов и всех тех, кто непосредственно не задействован в восстановлении экономического сектора Киева.

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На днях мэр Киева Виталий Кличко также призвал киевлян не спешить возвращаться в город, поскольку его нельзя назвать безопасным. Он напомнил, что столица Украины была и остается главной целью врага.

Кличко также проинформировал, что в Киеве произошло разминирование зеленых зон, но их посещение запрещено: гулять там до сих пор небезопасно.