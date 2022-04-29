Как живет Кривой Рог сегодня: военная ситуация, продовольственный запас и перебои со светом

Кривой Рог – южный рубеж Днепропетровщины. Крайние населенные пункты региона, который граничит с Херсонской областью, ежедневно страдают от вражеских обстрелов. За последние дни российские оккупанты усилили артиллерийский огонь вблизи Кривого Рога. И это тогда, когда город стал “воротами” для жителей Херсона, которым удалось вырваться из оккупации и ехать в Центральную Украину.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, чем и как живет город, с какими проблемами сталкивается прифронтовая часть Днепропетровщины.

С начала полномасштабной русско-украинской войны Днепропетровщина во второй раз стала фортпостом. Область – это хаб для вынужденных переселенцев из самых горячих точек нашего государства. Пока люди приезжают и находят убежище, промышленные гиганты становятся на военные рельсы и пополняют местные и государственные бюджеты. Не исключение промышленное сердце региона и южный рубеж Днепропетровщины – Кривой Рог. Накануне агрессор значительно усилил артиллерийский огонь по всей линии столкновения. А это примерно в 60 км от Кривого Рога.

– После того, как наши воины отодвинули линию столкновения от Кривого Рога и сейчас она уже в середине Херсонской области – 40, 50 км от города, сегодня мы воюем на далеком периметре нашего региона. Враг довольно часто производит обстрелы из Смерчей, Ураганов и Градов, запрещенными Женевской конвенцией боеприпасами — это фосфорные ракеты и кассетные ракеты, — говорит Александр Вилкул.

Регулярные вражеские обстрелы – причина перебоев водо-, электро- и газоснабжения. С этим коммунальные службы сталкиваются почти каждый день. В настоящее время без электроэнергии один населенный пункт. По соображениям безопасности, начальник военной администрации Кривого Рога его не называет. Но главная проблема – неразорванные вражеские боеприпасы. За последние двее недели сотрудники ГСЧС уничтожили более 1 тыс. кассетных боеприпасов.

— Это цилиндр 2-2,5 см толщиной и около 5 см шириной, он может быть и с торчащими веревками, которые напоминают парашют — это система Взвод. Мы стараемся максимально доносить до населения, как выглядят кассетные бомбы, потому что были случаи, когда забирали у девочки 12 лет. А недавно отец и сын принесли такой запас домой, где он и сдетонировал. К сожалению, люди погибли, – информирует начальник военной администрации Кривого Рога.

Кривой Рог сейчас – это “ворота” из Херсонской области в Центральную Украину. Город стал хабом для десятков тысяч людей, которые оставляют свои родные дома под шквальными обстрелами рашистов. В районе создали стратегический продовольственный запас – по крайней мере на два месяца. В то же время Кривой Рог помогает и освобожденным от оккупации херсонским селам. Таких – более 15.

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– Сейчас в городе более 50 тыс. беженцев, около 100 тыс. прошли транзитом. Из Херсонской области люди выезжают и на велосипедах, стариков вывозят на тачках, вброд реку даже переходят. Мы стараемся расселять всех. Есть и централизованная эвакуация, например, из Харькова, Мариуполя. Мы многих трудоустраиваем – уже около 30 учителей добавилось, также медиков, отдельная категория – квалифицированные кадры для промышленного производства, – рассказывает он.

На третий месяц войны к привычной жизни возвращаются мощные промышленные гиганты. На сегодняшний день предприятия уже восстановили 40% общих мощностей.

– Работаем, насколько сейчас мы можем работать. Аптеки открыты, магазины работают, можно купить абсолютно все. Никакого дефицита нет. Мы строим новые логистические маршруты и цепочки по поставке сырья и продукции. Это мы отрабатываем с каждым предприятием индивидуально, – подытоживает Вилкул.

А уже скоро в Криворожском районе исчезнут улицы, названия которых связаны с Московией. Новые топонимы напрямую будут иметь отношение к нашей стране и нации, а часть из них будут носить имена национальных героев и названий воинских частей. По словам Александра Вилкула, в ближайшее время опубликуют перечень улиц и площадей, которые переименуют, и их новые названия.