Донбасс и возможные удары по ЧФ: генерал Маломуж рассказал, что может готовить Путин к 9 мая

На 66-е сутки полномасштабного вторжения РФ аналитики и военные эксперты пытаются выяснить, какими будут дальнейшие действия Путина и чего ожидать Украине накануне “сакрального” для россиян Дня победы 9 мая.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж поделился своим видением относительно ожиданий и реалий войны в Украине.

— Какие сейчас есть сценарии развития войны в Украине? Будет ли Путин сейчас пытаться бросить все вооружение. И существуют ли еще у него какие-то надежды на захват Киева?

— На сегодняшний день Путин формирует как раз ту стратегическую позицию, которая ему выгодна. Чтобы предоставить российскому обществу не только информацию, но уверенность, что они побеждают Украину.

Побеждают этим заявленным у нас сценарием, который был с самого начала 24 февраля. Это денацификация, демилитаризация, давление, чтобы мы не вступали в НАТО. Уничтожение нашего военно-промышленного комплекса. И он уже готовит общественное мнение.

Но для того, чтобы были более знаковые позиции, он пытается захватить новые территории. Сменив риторику, что он уже не имеет глобальных планов, а только отстаивать так называемые образования ДНР и ЛНВ в пределах географических коридоров, возможно еще образование южного коридора.

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И он пытается реализовать этот сценарий для того, чтобы во время переговоров с нашей стороной, с руководством Украины поставить вопрос, чтобы уже эти территории сохранили статус кво. Мало того и Южный коридор.

Поэтому все усилия, которые у Путина есть, он пытается сконцентрировать и на Донецком Луганском и на южном направлении. Но параллельно нам еще угрожает нам со стороны Приднестровья, куда пытается перебросить какие-то свои контингенты и средства поражения.

Понятно, что не прекратился формат угроз со стороны Беларуси, но это сдерживание. Реальные направления Донецкий и Южный. Путин пытается захватить как можно больше территорий и уже говорит о переговорах. Для чего? Чтобы показать России, обществу, особенно к 9 мая, что они достигли тех задач, которые поставили перед собой.

А с другой стороны, заставлять нас признавать те территории, не только захваченные, а уже и Крым. Сначала в переговорном формате, мы знаем, месяц назад этого не было. Крым и эти так называемые образования донецких и Луганских республик были вынесены за скобки. Вопрос был вывод войск, гарантий безопасности Украины и прочее.

Сегодня позиция изменилась, мы знаем всю оперативную информацию в его окружении (Путина), его убедили, что таким форматом выйти на мир, как были выведены войска на 24 февраля, он, разумеется, будет проигрывать. А он ведь хочет быть победителем, возможно даже видимо. Но из-за новых наступлений, новых жертв, новых захватов.

Что мы предполагаем, что несколько недель, до 9 мая, будут идти активные, агрессивные бои. По направлениям: Донецкий, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, ну и угрозы по некоторым направлениям юга – это Одесса, это Приднестровье.

В данной ситуации мы говорим о том, что да, действительно по некоторым направлениям российский агрессор продвинулся. Но буквально сегодня мы имеем мощные контрудары, например в Харківсткій области. Очень мощную провели операцию и в Донецком, Луганском направлении, в южных регионах. То есть реализация этого плана, который он поставил не только что к захвату, но и отчетность, что он достигнет чего-то на 9 мая, фактически срывается.

Путин сегодня наращивает новые усилия, бросает последние резервы, которые мобилизовали. Вот некоторых наемников, не только вагнеровцев, но и новых набирают. Даже с арабского Востока, из Африки. Частично пытаются мобилизовать тех военнослужащих, которые имеют опыт. Примерно 40 – 60 тысяч новых, которых бросить как раз в горнило войны.

Понятно, что Путин пытается задействовать фактор запугивания людей в разных регионах Украины. Это обстрелы ракетами и крылатые, и калибр и искандеры. Начиная от Львова, заканчивая Донецкой и Луганской областью и включая столицу Украины. Раньше это было табу, можно сказать, но сегодня уже никаких тормозов нет. Путин видит, что собрались министры обороны 40-ка стран мира и приняли общую концепцию борьбы с агрессором, Российской Федерацией. Уже понятно, что у него нет каких-то ограничений, или агрессивно себя показывать, или отступать. Он отступать не хочет.

На днях было принято решение об оказании Украине помощи по программе Ленд-лиз, а это уже системы Patriot, системы ракет, это системы радиотехнического контроля, которые обесценивают все системы Российской Федирации. Это уже самолеты F-15, а это уже новейшее вооружение, но мощное, сильное, имеющие стратегическое значение. Поэтому в данный момент, он спешит. И мы видим, что будут решающие следующие 2-3 недели.

Я думаю, что 9 мая ему не о чем будет отчитываться. Понятно, что он будет делать вид, что он все же чего-то там достиг. Хотя этого реально не будет, и будет понятно форматы мобилизации ресурсов на новую борьбу не только с Украиной, а как он уже сказал с НАТО, США с агрессорами. Разные будет использовать фейки и эпитеты, чтобы показать, что он имеет какую-то перспективу. Но перспектив, в целом, уже нет.

Ресурсный формат для России уже обесценен, особенно в плане боевой техники, новейшего вооружения и мотивированного личного состава. У нас мотивация сверхмощная, мы не единовременно, еще до войны, указывали прямо Путину, что объединенный украинский народ России “не по зубам”. Потому что мы мотивированы на оборону. Когда поднимается народ, его нельзя завоевать, в любой точке мира. А тем более Украина.

— Что еще может придумать Путин до 9-го мая, чтобы сделать хоть какую-то видимость успеха на территории Украины?

— Говоря о наиболее опасные темы, он может задействовать весь арсенал, который сегодня сконцентрирован на базе Черноморского флота – это подводные лодки, это несколько десятков крылатых ракет.

Это Искандеры, которые он разместил в Белгородской области, буквально шесть мощных дивизионов, которые могут бить по всем городам Украины. До 500, 600, 1000 км. Поэтому могут начаться эти ракетные пуски, как будто на наши военные заводы, железные дороги, пункты дислокации, штабы, но если говорить правду, то и на жилые комплексы.

На днях мы видели, что ваша коллега, журналистка, погибла в Киеве. Вот реальные объекты России-люди, журналисты. Это то, что видят общины мира. Включая Генсека, находившегося здесь, премьер-министр Болгарии, которая постоянно дружила с Россией. Вот уже ответ Путина и мировой общественности и своим даже “друзьям”.

Агрессивность она будет, потому что он предполагает, что ему может быть конец. В стратегическом формате, боевом формате, кроме того, что уже объединились ведущие страны мира не только экономически, финансово, санкційно, но уже и боевом формате, техническом и разведывательном.

Буквально на днях, кроме поставок оружия, техники, радиолокационных станций, разведки , которые никогда в мире, я знаю это американская, британская, немецкая, никогда не давали суперсекретных данных. Так что на сегодняшний день, принятые законодательные акты, о передаче всех разведданных – ЦРУ, ФБР, РУМО при Министерстве обороны США, МИ-6, это разведка Британии , БНД – Германии соответственно, разведка Франции.

Мы имеем уже полную картину всех перемещений России, всех замыслов российского политического руководства. И мы сегодня говорим, что Путин грозит применением тактического ядерного оружия-он загнан в угол, как медведь, и он будет стараться что угодно делает, чтобы не проиграть. Это на сегодня самая опасная ситуация.

Но мы сегодня говорим и предупреждаем Путина прямо: все средства контроля: тактические, стратегические, находятся под полным контролем наших союзников. Космических, ибо каждый квадратный километр, или метр территории РФ, под контролем других стран. Это сверхмощные системы.

И даже британская разведка техническая, это наши коллеги, мы с ними занимались, показал все точки, где расположено тактическое вооружение России, баллистические ракеты шахтного типа – на кораблях, на гусеницах. То есть, подготовка к пускам тактического вооружения, тем более баллистического, будет известна. И поняла, что только будет подготовка к пуску, на него может быть нанесен мощный удар со стороны разных стран мира. А это конец России.

Не самый оптимистичный сценарий, но он сегодня ко времени планов холодной войны противостояния. Разумеется, если это будет глобальная конфронтация, глобальная ядерная война, здесь никто не выживет. И в свое время в Вашингтоне, мы два года назад, рассматривали вопросы сценариев глобальной войны между США и Россией, и глава Пентагона демонстрировал возможен фильм такой войны, тогда он был практически мало реальным, а сегодня мы говорим о реальных предпосылках.

Но в этой войне объединены тогда объединявшиеся усилия всех масштабных вооружений России и США и было показано какое наступление, если оно реально будет задействовано. Последствия были таковы, что не выживает человечество. Последствия были такие, как сегодня на луне – ничего живого нет. Я знаю Путина персонально и все его окружение близко, персонально, в разный период, в различных дискуссиях и противоречиях, и они также не до конца самоубийцы.

Пойти на формат применения ядерного оружия — это вызвать весь мир, особенно ядерных, стратегических держав против себя, включая Китай. Я думаю этот сценарий с ядерным оружием, которым он угрожает – маловероятен. Это действительно спасет мир, я думаю. А с другой стороны, объединение усилий всех стран мира не допустит вот этого необычайного уязвимого сценария для всего мира и человечества в целом.

— Не побоится ли окружение Путина выполнять вот этот преступный приказ о применении ядерного оружия?

— Все окружение, которое принимает политическое решение, это должно сначала быть не техническое решение, не военное, а политическое решение, это Путин, это Шойгу, это Бортников и еще несколько человек, которые бы могли принять стратегическое решение о применении этого оружия. Они также далеко не самоубийцы. И еще одна составляющая: это подготовка самого пуска.

Это задействование кроме участников этого процесса, это офицеры, генералы генштаба, стратегически-космических войск, те которые контролируют конкретные объекты. Я знаю четко еще по союзу, как они готовятся, какие силы задействованы – это несколько десятков человек с самого верха, до самого пуска. И на каждом этапе люди понимают, что подготовив эти пуски, нажав кнопки подготовительные, они несут на себе смерть.

И на этом этапе, я думаю, также не будет много сторонников такой сногсшибательной судьбы для себя, для России и для мира в целом.

— Кого сейчас Россия стягивает для войны на территории Украины? Как заставляют тех, кто не имеет мотивации и боится ехать на территории Украины?

Есть несколько категорий. В первую очередь это наемники, которые безбашенные. Идущие на войну зарабатывать, они уже втянуты в кровь. Я сам когда занимался разведывательными операциями, видел, что такие люди есть. И это как раз те люди, которых подбирают в разных уголках России и Востока.

Например, наемники из Сирии или Африки. Им нечего терять, им бы воевать за деньги. Но это небольшая категория. Но когда они сталкиваются с реальным действием наших Вооруженных Сил Украины, они быстро трезвеют. Они думают, что тут легкая прогулка, что они крутые профессионалы, но так не получается.

Вторая категория, это сегодня мобилизация бывших военнослужащих. Тут как раз проблема, люди с опытом, с семьями и детьми не хотят воевать. Они даже могут поддерживать Путина, но воевать не хотят. И тут проблема, что даже в военкоматах не могут их призвать.

Часть военкоматов сжигают, для того, чтобы не было учетов. Это проблема, которую нельзя решить одномоментно. Третья ситуация, это те люди, которые только призываются согласно закону Российской Федерации. Это молодые, их бросать в бой невозможно, тем более что Путин говорил, что этого не будет.

Но уже постепенно их готовят, особенно курсанты военных училищ, для того, чтобы они принимали участие в таких операциях, возможно создав правовые предпосылки, что возможно после 9 (мая), объявив войну.

И момент того, что это уже не “спецоперация”, а война позволяет их мобилизовать. Но я практически могу утверждать, что даже при таком подходе, воевать смогут чрезвычайно мало военнослужащих РФ. Как правило, отказываются.

Уже видят, что десятки тысяч убитых, до 60 тысяч раненых, а это уже фактически скоро до 100 тысяч убитых и раненых, а это уже огромное количество даже для РФ. И это идет в массы. Сначала они поддерживают агрессию или молчат об этом, но это уже касается каждого, тут как раз будут проблемы. А еще нет мотивации отправляться в Украину.

У нас есть мотивация – защищать дом, семью, свой город и наше государство в целом. У них наоборот, мы видим по оперативным данным, оперативным переговорим которые снимает Служба Безопасности и Разведки Украины, что они разочарованы в ужасе видят какие потери идут и не видят смысла в этом.

Дальше есть мародеры и насильники, но это чрезвычайно уж дезориентированные люди. Но большая масса думала легко пройти по Украине, но теперь, когда протрезвела, видят, что выжить невозможно. Бывает из роты, по 120 человек остается 5, 10,15, они об этом прямо говорят, что перспектив нет.

Тут как раз сдерживающий фактор и организационный, моральный, что очень важно. А если на местах они начнут протесты, это уже и угроза Путину, потому что будет деморализация семей, новых мобилизованных, которые могут прибыть, но не хотят воевать. Это уже сопротивление власти, слабость власти.