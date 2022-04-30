Коррупция и “обилечивание” призывников: Подоляк о вероятной мобилизации в России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о предполагаемом объявлении Путиным общей мобилизации, которое якобы готовится ко Дню победы 9 мая.

На своей официальной странице в Twitter Михаил Подоляк назвал такие планы российского военного командования не чем иным, как стремлением обогатиться.

По его словам, пока весь мир осмысливает вероятность мобилизации в РФ с точки зрения военной логики, Кремль использует коррупционную.

— Мобилизация в России — это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления из беднеющего населения. “Платы или умрешь”. Силовики собрались “обилечивать” призывников, а полицейское руководство уже считает свой процент. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга.

Напомним, 29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии журналистам заявил, что его не удивит заявление Путина о всеобщей мобилизации в России, что будет обусловлено так называемой борьбой с нацизмом во всем мире.

Он подчеркнул, что это лишь предположение, однако с учетом его предыдущих комментариев Путина, похоже, он способен на такой шаг.