Российские оккупанты убили украинского военнопленного защитника Мариуполя. Фото погибшего рашисты прислали его матери.

В комментарии журналистам женщина рассказала, что ее сын Дан защищал Мариуполь от российских войск. Эту информацию уже подтвердила омбудсмен Людмила Денисова.

Мать получила фото: в Мариуполе рашисты убили украинского военнопленного (18+) / 2 фотографии

По словам матери, 19-20 апреля Дан вместе с собратьями полка Азов попал в окружение: уже впоследствии он был замечен на видео пропагандистов РФ. Фото своего погибшего сына женщина получила в одном из мессенджеров утром 30 апреля.

Отметим, что убийство военнослужащего, который находится в плену, является военным преступлением и нарушением Женевской конвенции.

Женевская конвенция или Конвенция об обращении с военнопленными была принята в далеком 1929 году на дипломатической конференции в Швейцарии. Кроме дипломатов и юристов десятков стран мира, к созданию конвенции присоединился и Красный Крест.

Уже впоследствии Женевская конвенция начала ассоциироваться с четырьмя Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года.

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Речь идет о:

Женевской конвенции об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях; Женевской конвенции об улучшении судьбы раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава Вооруженных сил на море; Женевской конвенции об обращении с военнопленными; Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Как и Устав ООН, эти четыре Женевские конвенции считают едиными международными договорами, в которых участвуют все государства мира.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ нарушила едва ли не все упомянутые конвенции. Согласно нормам международного права, все причастные (начиная от верхушки Кремля и заканчивая военными) подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.