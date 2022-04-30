Оккупационные войска России собирают силы для еще большей активизации боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

— Российские войска постепенно наращивают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям. И наибольшая его активность сейчас наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме того, отмечены признаки подготовки агрессора к ещё большей активизации боевых действий, — сказал он.

По его словам, это можно наблюдать из подготовительных действий врага.

Так, в Балаклейской центральной районной клинической больнице освобождаются койко-места и происходит оборудование дополнительных полевых госпиталей. В то же время в Ростове-на-Дону оккупанты расположили дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих на территории военного клинического госпиталя.

Александр Мотузяник добавил, что враг пытается совершать наступление в восточной операционной зоне.

— Основная цель врага на данный момент остаётся неизменной — это окружить группировку сил обороны Украины, установить полный контроль над территориями Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечение стойкости сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым, — добавил он.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

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Источник: UkraineMediaCentre Kyiv