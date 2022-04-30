В окруженном российскими войсками городе Мариуполь (Донецкая область) российские захватчики испытывают острую нехватку кадров, поэтому силой принуждают к сотрудничеству работников коммунальной и бюджетной сфер.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в “отлавливании” работников задействованы силы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и так называемого “МГБ ДНР”.

– Охота за кадрами. В связи с катастрофической нехваткой хотя бы минимально квалифицированных кадров в коммунальной сфере оккупанты усилили “поиск” силами ФСБ и “МГБ” коммунальщиков и работников бюджетной сферы в Мангушском и Никольском районах, особенно на побережье, — отметил Андрющенко.

Он уточнил, что в случае отказа людей силой забирают в Мариуполь и применяют к ним “физическое влияние”, чтобы принудить к сотрудничеству.

Андрющенко добавил, что уже известны факты такого принуждения спасателей, пожарных и сотрудников коммунальных предприятий.

– Следует помнить, что работа на оккупантов в гуманитарных сферах не является по сути коллаборацией. Не рискуйте. Передавайте близким не рисковать. Самое главное – сохранение жизни мариупольцев. А кто действительно вошел в коллаборацию – фиксируем, — добавил Андрющенко.

Он также проинформировал, что со следующей недели российские захватчики планируют запустить выдачу пропусков-разрешений о праве пребывания на улице. Это своеобразный “микс” документа о фильтрации и пропуска на передвижение в городе.

Для выдачи новых пропусков оккупанты запускают работу “отделов полиции” в Центральном, Приморском, Кальмиусском и Левобережном районах.

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Кроме того, российские военные преступники установили блокпосты на территории города. Один из них находится в самом центре Мариуполя – на проспекте Мира.

– Установлен блокпост оккупантов, одновременно осуществляющих фильтрационные мероприятия и контроль над работами по расчистке города гражданскими. Новая реальность Мариуполя – гетто XXI столетия, — подчеркнул Андрющенко.

Как сообщили сегодня в Мариупольском городском совете, за два месяца полномасштабной войны войска РФ убили вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны. Так, фашисты убили в городе 10 тыс. мирного населения, а российские оккупанты за два месяца – уже более 20 тыс. мариупольцев.

Под Мариуполем уже обнаружено несколько мест массового захоронения людей.

Тем временем в дома людей, выехавших с временно захваченной войсками РФ территории города, российские наемники начали заселять неизвестных лиц.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский городской совет